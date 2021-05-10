Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Mayıs Pazar Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Bu akşam Survivor eleme adayı kim oldu? sorusu yanıt arıyor. 9 Mayıs Pazar günü TV8 ekranlarında Survivor yeni bölümüyle heyecanı doruğa çıkarttı. Survivor'da cumartesi günü dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 8 Mayıs Cumartesi günü eleme adayı da belli oluyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Mayıs Pazar Survivor eleme adayı kim oldu?

Bu akşam Survivor eleme adayı kim oldu? sorusu yanıt arıyor. 9 Mayıs Pazar günü TV8 ekranlarında Survivor yeni bölümüyle heyecanı doruğa çıkarttı. Survivor'da cumartesi günü dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 8 Mayıs Cumartesi günü eleme adayı da belli oluyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Mayıs Pazar Survivor eleme adayı kim oldu?

9 MAYIS PAZAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'ın son bölümdeki ada konseyinde ise mavi ve kırmızı takımlardaki yarışmacılar açıklandı. Buna göre Survivor mavi takımda; Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı. Kırmızı takım yarışmacıları ise Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban oldu. Yeni takımların mücadelesinde bugün kazanan kırmızı takım oldu. Eleme adayı Poyraz oldu.