Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Mart Cumartesi Eleme Konseyi'nde kim ele adayı oldu? Potaya kim girdi?

Survivor 2021'de bugün eleme konseyi heyecanı yaşandı. İzleyiciler heyecanlı anlar yaşarken6 Mart Cumartesi Eleme Konseyi'nde kim ele adayı oldu? Potaya kim girdi gibi soruların yanıtlarını merak etti. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu?