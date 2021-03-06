Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Mart Cumartesi Eleme Konseyi'nde kim ele adayı oldu? Potaya kim girdi?
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Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Mart Cumartesi Eleme Konseyi'nde kim ele adayı oldu? Potaya kim girdi?

06.03.2021 23:48 | Son Güncelleme: 06.03.2021 23:52
Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Mart Cumartesi Eleme Konseyi'nde kim ele adayı oldu? Potaya kim girdi?

Survivor 2021'de bugün eleme konseyi heyecanı yaşandı. İzleyiciler heyecanlı anlar yaşarken6 Mart Cumartesi Eleme Konseyi'nde kim ele adayı oldu? Potaya kim girdi gibi soruların yanıtlarını merak etti. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu?

Gönüllüler ve Ünüler arasında yaşana rekabetin en üst seviyede olduğu haftada 6 izleyiciler heyecanla eleme gününü beklemeye başladı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Mart Cumartesi Eleme Konseyi'nde kim ele adayı oldu? Potaya kim girdi? İşte detaylar…

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Eleme Konseyi henüz sona ermedi. Eleme adayı açıklandığında güncel bilgileri sayfamızda öğrenebilirsiniz.

Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Mart Cumartesi Eleme Konseyi'nde kim ele adayı oldu? Potaya kim girdi?
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