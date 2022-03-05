Survivor eleme adayı kim oldu, 5 Mart Survivor eleme adayı belli oldu mu sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Survivor tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın beş günü ekranlara gelen yapımda hafta sonu heyecan artıyor. Survivor 2022 gönüllüler ile ünlüler karşılaşması devam ederken bu akşam bir isim daha eleme adayı olarak yazılacak ve sonrasında sürgün adasına gidecek.

5 MART SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yapılan oylama sonucunda bu hafta Survivor'da bir eleme adayı daha belli oluyor. En fazla ismi yazılan yarışmacı olarak sürgün adasına gidecek. Hafta içi eleme adaylarının belli olması ile potadaki isimler SMS oylamasında karşılaşacak. Eleme adayı ise henüz belli olmadı.

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