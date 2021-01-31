Survivor eleme adayı kim oldu? 30 Ocak Survıvor dokunulmazlığı kim kazandı? Hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

Kıyasıya yapılan dokunulmazlık mücadelesinde kazanan takım ünlüler oldu. Survivor eleme adayı kim oldu? 30 Ocak Survıvor dokunulmazlığı kim kazandı? Hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

Survivor'da bu akşam Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konseyi yapıldı. Konsey sonucu kimin eleme adayı olduğu merak edildi Peki, 30 Ocak 2021 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? 30 Ocak Survıvor dokunulmazlığı kim kazandı? Hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Merakla beklenen Survıvor eleme adayı kim oldu? Eleme adayı Duygu oldu.

30 OCAK SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

30 Ocak tarihinde yayınlanan Survıvor yarışmasında kıyasıya mücadele edildi. 30 Ocak tarihinde yayınlanan Survıvor yarışmasında kıyasıya mücadele edildi. Kazanan takım ünlüler oldu. Son mücadele Balaban ve Yunus Emre arasında gerçekleşti.



