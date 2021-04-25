Survivor eleme adayı kim oldu? 24 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

24 Nisan Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde dokunulmazlığı kazanan ünlüler oldu. Survivor eleme adayı kim oldu? 24 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?