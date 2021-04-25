Survivor eleme adayı kim oldu? 24 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?
24 Nisan Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde dokunulmazlığı kazanan ünlüler oldu. Survivor eleme adayı kim oldu? 24 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?
24 Nisan Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde dokunulmazlığı kazanan ünlüler oldu. Survivor eleme adayı kim oldu? 24 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?
MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
24 Nisan Cumartesi market ödülünü ünlüler takımı kazandı. Peki, dokunulmazlığı kim kazandı?
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
24 Nisan Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı. 10-8 skorla kazanan ünlüler oldu.
24 NİSAN SURVIVOR ELEME ADAYI
Yenilen survivor gönüllüler takımı bu hafta eleme adayı çıkarttı. Takımdan iki iki kişinin adları çıktı. Dora 3, Aleyna Çalışkan 4 oy aldı. Bu sebeple survivor eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu.