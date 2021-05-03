Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Pazar Potaya kim girdi?
2 Mayıs Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı belli oluyor. Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Pazar Potaya kim girdi?
Bu akşam Survivor eleme adayı kim oldu? sorusu yanıt arıyor. 2 Mayıs Pazar günü TV8 ekranlarında Survivor yeni bölümüyle heyecanı doruğa çıkarttı. Survivor'da Pazar günü dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 2 Mayıs Pazar günü eleme adayı da belli oluyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Pazar Survivor eleme adayı kim oldu?
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
2 Mayıs Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununu sona erdi. Oyunu 10-9 skorla Gönüllüler kazandı.
Ünlüler: 9
Gönüllüler:10
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
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