Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Pazar Potaya kim girdi?

2 Mayıs Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı belli oluyor. Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Pazar Potaya kim girdi?