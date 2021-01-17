Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak 2021 Ada Konseyi Survivor eleme adayı kim oldu?
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Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak 2021 Ada Konseyi Survivor eleme adayı kim oldu?

17.01.2021 00:08 | Son Güncelleme: 17.01.2021 00:14
Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak 2021 Ada Konseyi Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu akşam Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konseyi yapıldı. Konsey sonucu kimin eleme adayı olduğu merak edildi Peki, 16 Ocak 2021 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı kim oldu?

Heyecanın ve gerilimin en üst seviyede olduğu Survivor'da Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konsey'i yapıldı. SMS'lerle eleme adayının belirlenmesi beklenirken izleyiciler de Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak 2021 Survivor eleme adayı kim oldu gibi soruların yanıtları araştırıldı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunmazlık Oyunu'nu Gönüllüler takımı kazandı. Bu sonuçla Ünüler takımı yarışmacılarından eleme adayı belirlenecek.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme adayı belirlenmesi için SMS oylaması şuan devam ediyor. Sonuçlar için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak 2021 Survivor eleme adayı kim oldu?
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