Survivor eleme adayı kim odu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 26 Nisan Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. İzleyicileri ekrana bağlayan bölüm nefesleri ekserken Survivor eleme adayı kim odu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu gibi soruların yanıtları araştırıldı.

İzleyicleri ekrana bağlayan Survivor'da dün akşam 2. Elem adayı belli oldu. Heyecan dolu anların yaşandığı bölüm sonrası Survivor eleme adayı kim odu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu gibi soruların yanıtları merak edildi. İşte 26 Nisan Survivor raporu!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un yeni gelen yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Haftanın ilk eleme adayının Yunus Emre olduğu Survivor'da he iki takım da adada kalmayı bir hafta daha garantilemek için parkurda kıyasıya rekabete girdi.Zorlu ve heyecanlı anların yaşandığı bölümde Survivor haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Böylece eleme adayları Yunus Emre ve Ezgi olmuş oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık ödülünü kaybeden Gönüllüler takımı için konsey düzenlendi. Acun Ilıcalı, konseyde yarışmadan gelişmeleri paylaşırken, eleme adayı için oylamaya gidildi. Konseyde 1 Barış, 4 Gizem, 2 Yasin oyu çıktı ve Gönüllüler takımından Gizem 2. eleme adayı oldu. Böylece 1. eleme adayı Yunus Emre, 2. eleme adayı ise Gizem oldu. Bir sonraki konseyde ise iki yarışmacıdan biri adaya veda edecek.