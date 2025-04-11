SURVIVOR ELEME ADAYI KİM? Survivor eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da eleme potasına giren yarışmacılar, halk oylaması öncesinde belirlenen düellolarda kozlarını paylaşacak. Eleme adayları kim?, "Bu hafta Survivor'da kim elenecek?" soruları izleyicilerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor.Dört dokunulmazlık oyununun ardından belirlenen isimler eleme potasına girdi. Peki, Survivor All Star 11 Nisan eleme adayları kimler? İşte detaylar…

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM?

11 Nisan 2025 Survivor eleme adayları oynanan dört dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. Bu hafta eleme potasında yer alan isimler:

Asena Demirbağ

Meryem Kasap

Yağmur Banda

Pınar Saka

BU HAFTA POTAYA KİMLER GİRDİ?

İlk üç eleme adayı, Kırmızı (All Star) takımının kaybettiği oyunlar sonrası yapılan oylamalarda belirlendi. Haftanın son dokunulmazlık oyununu Mavi (Gönüllüler) takımı kaybetti ve yapılan konsey oylaması sonucunda Pınar Saka dördüncü eleme adayı olarak potaya girdi.

Asena Demirbağ vs. Meryem Kasap Yağmur Banda vs. Pınar Saka

Bu düelloların ardından iki yarışmacı Survivor All Star 2025'e veda edecek.