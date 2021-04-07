Survivor Ekstra sunucusu Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir kaç yaşında, nereli?

Survivor Ekstra programında yaptığı yorumlarla dikkatleri çeken Sema Aydemir izleyicilerin ilgi odağı oldu. Peki, Sema Aydemir kaç yaşında, nereli? Survivor Ekstra sunucusu Sema Aydemir kimdir?

Survivor gündemini yorumlayan Sema Aydemir, Survivor Ekstra programında yaptığı değerIendirmelerle ilgi odağı oldu. Peki,Survivor Ekstra sunucusu Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir kaç yaşında, nereli?

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Ağustos 1985

Kaç yaşında: 35yaşında

Nereli: Bursa,

Aslen Bursalı olan Semiha Öztürk,1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Sema Aydemir, 400 m engelli branşıyla tanınan Türk eski kısa mesafe koşucusu. 2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m Milli takımında yer almıştır.

2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir,Aydemir'in ( Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte) koştuğu 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3:34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi. 2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası'na katılmıştır ve 400 m engelli ve 4x400 m bayrak yarışında takım arkadaşları (Meliz Redif ,Özge Gürler ve Pınar Saka) ile yarışmıştır.

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etmiştir.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunmaktadır. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor ve 2018 Survivor'da ünlüler kadrosunda yer almıştır.