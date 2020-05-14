Survivor ekibi Türkiye'ye geldi Survivor ekibi Türkiye'ye geldi Survivor'dan elenen yarışmacılar ve ekibin bir kısmı THY ait uçakla İstanbul'a geldi ve Maltepe'de yer alan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı.

Survivor ekibi Türkiye'ye geldi

İSTANBUL - Survivor'dan elenen yarışmacılar ve ekibin bir kısmı THY ait uçakla İstanbul'a geldi ve Maltepe'de yer alan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı.

5 otobüs ile geldiler

Survivor 2020 programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan ve koronavirüs nedeniyle orada mahsur kalan bazı ekip çalışanları ve elenen yarışmacılar Türk Hava Yolları'na ait İstanbul'a gelerek Maltepe'de bulunan KYK yurdunda karantinaya alındı.

113 kişi karantina altına alındı

Survivor yarışmasının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan ekip çalışanları ve yarışmacılar koronavirüs salgını dünyaya yayıldıktan sonra orada mahsur kalmıştı. Yarışma programının yapımcısı Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada kendisinin değil ekibin bir kısmının Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı.

Program ekibinin bir kısmı ve elenen yarışmacılar, Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi. Ardından Maltepe'de bulunan KYK yurduna götürülerek karantinaya alındı. Ekibin burada 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA