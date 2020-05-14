Survivor ekibi karantinada kalacakları yurda yerleşti (havadan görüntülerle)
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Survivor ekibi karantinada kalacakları yurda yerleşti (havadan görüntülerle)

Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibi, İstanbul'a döndü.

Survivor ekibi karantinada kalacakları yurda yerleşti (havadan görüntülerle)
14.05.2020 21:20 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:20
Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibi, İstanbul'a döndü. Ekip, Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan, Survivor 2020 yarışma programının ekibi, saat 17.30'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi. Ekip, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 14 günlük karantina için Maltepe'de bulunan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi. 5 otobüs ve yaklaşık 113 yolcunun bulunduğu ekibe polis araçları eşlik etti. Saat 20.00 sıralarında yurda gelen ekip, otobüslerden valizlerini alıp odalarına çıktı. Ekibin yurda yerleştirilmesi havadan görüntülendi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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