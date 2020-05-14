SURVİVOR EKİBİ KARANTİNADA KALACAKLARI YURDA YERLEŞTİ (havadan görüntülerle) Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibi, İstanbul'a döndü.

Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan, Survivor 2020 yarışma programının ekibi, saat 17.30'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi. Ekip, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 14 günlük karantina için Maltepe'de bulunan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi. 5 otobüs ve yaklaşık 113 yolcunun bulunduğu ekibe polis araçları eşlik etti. Saat 20.00 sıralarında yurda gelen ekip, otobüslerden valizlerini alıp odalarına çıktı. Ekibin yurda yerleştirilmesi havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA