Survivor ekibi İstanbul'a geldi; Karantinada kalacaklar (1)
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Survivor ekibi İstanbul'a geldi; Karantinada kalacaklar (1)

"SURVİVOR 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi.

Survivor ekibi İstanbul'a geldi; Karantinada kalacaklar (1)
14.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:33

İstanbul DHA - "SURVİVOR 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi. Ekip bir süre karantaniya alınacak. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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