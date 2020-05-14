SURVİVOR EKİBİ İSTANBUL'A GELDİ; KARANTİNADA KALACAKLAR (1)
"SURVİVOR 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi.
14.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:32
İstanbul DHA - "SURVİVOR 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi. Ekip bir süre karantaniya alınacak.
Kaynak: DHA