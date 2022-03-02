Survivor dün kim kazandı? Dün Survivor'da ne oldu?
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Survivor tüm heyecanıyla devam ederken izleyiciler Survivor'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Dün akşam SUrvivor'da yaşanan gelişmeler de merak konusu olurken Dün Survivor'da ne oldu ve Survivor dün kim kazandı merak edildi.
İzleyicileri ekrana bağlayan Survivor yarışmaları ve diyalogları ile ilgi odağı oluyor. DÜn akşam da birbirinden heyecanlı yarışmalar yapılırken Survivor dün kim kazandı? Dün Survivor'da ne oldu, merak edildi.
SURVİVOR DÜN KİM KAZANDI?
Ödül oyunu sonucu:
Genel skor:
Ünlüler: 1
Gönüllüler: 1
Uzatmalar :
Ünlüler: 3
Gönüllüler: 1
Sonuç: Ödül oyununu Ünlüler kazandı.
SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNU KİM KAZANDI?
Sonuç:
Gönüllüler: 4
Ünlüler: 5
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