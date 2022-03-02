İzleyicileri ekrana bağlayan Survivor yarışmaları ve diyalogları ile ilgi odağı oluyor. DÜn akşam da birbirinden heyecanlı yarışmalar yapılırken Survivor dün kim kazandı? Dün Survivor'da ne oldu, merak edildi.

SURVİVOR DÜN KİM KAZANDI?

Ödül oyunu sonucu:

Genel skor:

Ünlüler: 1

Gönüllüler: 1

Uzatmalar :

Ünlüler: 3

Gönüllüler: 1

Sonuç: Ödül oyununu Ünlüler kazandı.

SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNU KİM KAZANDI?

Sonuç:

Gönüllüler: 4

Ünlüler: 5

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