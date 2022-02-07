Survivor dün kim elendi? Survivor'da kim gitti?
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Survivor dokunulmazlığı kim elendi, eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Survivor All Star 2022'de geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybederek adını eleme adaylarının arasında yazılan hiçbir isim elenmemişti. Peki, bu hafta Survivor'da kim gitti? Survivor dün kim elendi?
Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programlarından olan Survivor All Star 2022'de bir isim eleme adayı oluyor. 6 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, kimin adı çıktı? sorusuna bu kapsamda yanıt aranıyor. Survivor 2022 eleme adaylarlar ve 6 Şubat Pazar elenen ismin kim olduğu araştırılıyor. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı yarışmacıları arasından bu akşam sürgün adasına gönderilen ismin kim olacağı merak ediliyor. Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim aldı?
Survivor 6 Şubat eleme adayı olarak sürgün adasına gidecek isim ada konseyinin ardından gerçekleşecek oylama sonucunda netleşti. Sürgün adasına giden ikinci isim ve eleme adayı olan isim Bora oldu.
Survivor 2022'de 5 Şubat akşamı haftanın ilk eleme adayı Furkan olmuştu.
Kapalı oylamada Furkan ve Bora aynı oyu almasıyla açık oylamaya geçildi. Açık oylamada Bora 4 oy alırken Furkan 6 oy alarak bu haftanın ilk eleme adayı ve sürgün adasına giden isim oldu.
Survivor 6 Şubat 2022 eleme adayı Bora oldu.