Survivor dün kim elendi? Survivor'da kim gitti?

Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programlarından olan Survivor All Star 2022'de bir isim eleme adayı oluyor. 6 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, kimin adı çıktı? sorusuna bu kapsamda yanıt aranıyor. Survivor 2022 eleme adaylarlar ve 6 Şubat Pazar elenen ismin kim olduğu araştırılıyor. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı yarışmacıları arasından bu akşam sürgün adasına gönderilen ismin kim olacağı merak ediliyor. Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim aldı?

SURVİVOR 6 ŞUBAT ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 6 Şubat eleme adayı olarak sürgün adasına gidecek isim ada konseyinin ardından gerçekleşecek oylama sonucunda netleşti. Sürgün adasına giden ikinci isim ve eleme adayı olan isim Bora oldu.

SURVİVOR 2022 ALL STAR SÜRGÜN ADASINA GİDEN İSİMLER

Survivor 2022'de 5 Şubat akşamı haftanın ilk eleme adayı Furkan olmuştu.

Kapalı oylamada Furkan ve Bora aynı oyu almasıyla açık oylamaya geçildi. Açık oylamada Bora 4 oy alırken Furkan 6 oy alarak bu haftanın ilk eleme adayı ve sürgün adasına giden isim oldu.

SURVİVOR DÜN KİM ELENDİ?

Survivor 6 Şubat 2022 eleme adayı Bora oldu.

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