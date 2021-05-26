Survivor dün kim elendi? 2021? Survivor yeni bölüm fragmanı izle!

25 Mayıs Salı akşamı yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Peki, Survivor dün kim elendi? 2021? Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Dün sms birincisi kim oldu? 25 Mayıs sms birincileri!

25 Mayıs Salı akşamı yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Peki, Survivor dün kim elendi? 2021? Survivor yeni bölüm fragmanı izle!Dün sms birincisi kim oldu? 25 Mayıs sms birincileri!

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Bu haftanın eleme adayları gönüllüler takımından Merve ve Steven olurken ünlüler takımından eleme adayları Aleyna Çalışkan ve Berkay oldu. Elenen yarışmacı Merve Aydın oldu?

MERVE AYDIN KİMDİR?

10 Mart 1994 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMAN