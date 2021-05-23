Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? SMS sıralaması ve ilk eleme adayı kim oldu?

22 Mayıs 2021 Cumartesi akşamı ekranlara gelen Survivor yarışması dokunulmazlık oyununa ev sahipliği yapıyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya mücadele ederken zorlu parkurda kazanmak uğruna emek sarf ediyorlar. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? SMS sıralaması ve ilk eleme adayı kim oldu?

22 Mayıs 2021 Cumartesi akşamı ekranlara gelen Survivor yarışması dokunulmazlık oyununa ev sahipliği yapıyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya mücadele ederken zorlu parkurda kazanmak uğruna emek sarf ediyorlar. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? SMS sıralaması ve ilk eleme adayı kim oldu? İşte detaylar haberimizde…

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu 10-8 skorla Kırmızı takım kazandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Survivor Türkiye'de bu akşam dokunulmazlığı kaybeden için ada konseyi toplanacak. SMS halk oylaması öncesinde Mavi takım ile Kırmızı takım arasındaki gerginlik gündeme gelecek. Gündüz kısmında oynanan dokunulmazlık oyununda yaşanan tartışmalar, Acun Ilıcalı tarafından konseyde taraflara sorulacak. Konu olan isimlerin açıklamaları sırasında ada konseyinde yine sert tartışmalar ekrana gelecek. Son olarak ise ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden takımda bir isim yazılacak ve eleme adayı belirlenecek. Survivor yeni bölümle birlikte dokunulmazlık oyunu, ada konseyi, eleme adayı konularına dair tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.