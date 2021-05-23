Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? SMS sıralaması ve ilk eleme adayı kim oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? SMS sıralaması ve ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? SMS sıralaması ve ilk eleme adayı kim oldu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

22 Mayıs 2021 Cumartesi akşamı ekranlara gelen Survivor yarışması dokunulmazlık oyununa ev sahipliği yapıyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya mücadele ederken zorlu parkurda kazanmak uğruna emek sarf ediyorlar. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? SMS sıralaması ve ilk eleme adayı kim oldu?

22 Mayıs 2021 Cumartesi akşamı ekranlara gelen Survivor yarışması dokunulmazlık oyununa ev sahipliği yapıyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya mücadele ederken zorlu parkurda kazanmak uğruna emek sarf ediyorlar. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? SMS sıralaması ve ilk eleme adayı kim oldu? İşte detaylar haberimizde…

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu 10-8 skorla Kırmızı takım kazandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Survivor Türkiye'de bu akşam dokunulmazlığı kaybeden için ada konseyi toplanacak. SMS halk oylaması öncesinde Mavi takım ile Kırmızı takım arasındaki gerginlik gündeme gelecek. Gündüz kısmında oynanan dokunulmazlık oyununda yaşanan tartışmalar, Acun Ilıcalı tarafından konseyde taraflara sorulacak. Konu olan isimlerin açıklamaları sırasında ada konseyinde yine sert tartışmalar ekrana gelecek. Son olarak ise ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden takımda bir isim yazılacak ve eleme adayı belirlenecek. Survivor yeni bölümle birlikte dokunulmazlık oyunu, ada konseyi, eleme adayı konularına dair tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Necati Şaşmaz Meltem Miraloğlu
Spor Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? SMS sıralaması ve ilk eleme adayı kim oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 00:50:25. #1.16#

title