Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım kazandı? 20 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kadınlarda ve erkeklerde kim kazandı?
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? merak konusu oldu. TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 20 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? Kadınlarda dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Erkeklerde dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İzleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...
Survivor dokunulmazlık kim kazandı? Yeni sezonda All Star kadrosu ile izleyicilerinin karşısına çıkan Survivor All Star 2022 bu sezonda kıyasıya mücadeleleri ile heyecan dolu anlara sahne oluyor. Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 20 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? İzleyiciler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu bölümde Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 20 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? İşte detaylar....
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Peki, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı. Birazdan belli olacak.
SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU
Ünlüler Kadrosu:
Furkan Kızılay
Çağan Atakan Arslan
Mert Öcal
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Birsen Bekgöz
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Gönüllüler Kadrosu:
Nisa Bölükbaşı
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Berna Keklikler
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Hikmet Tuğsuz
Yasin Obuz
Seda Ocak
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Evrim Keklik