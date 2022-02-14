Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım kazandı? 14 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kadınlarda ve erkeklerde kim kazandı?

Survivor dokunulmazlık kim kazandı? Yeni sezonda All Star kadrosu ile izleyicilerinin karşısına çıkan Survivor All Star 2022 bu sezonda kıyasıya mücadeleleri ile heyecan dolu anlara sahne oluyor. Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 14 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? İzleyiciler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu bölümde Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 14 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? İşte detaylar....

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Survivor 'da bu akşam 3. dokunulmazlık oyunu oynandı Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlar mücadelesinde dokunulmazlık oyununu 8 - 2 ünlüler kazandı. Erkekler mücadelesini ise gönüllüler 8 - 1 kazandı ve genel skorda 1-1 eşitlik var. En iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde gönüllüler 3 - 1 kazanarak seride 2 - 1 öne geçti ve dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

Kadınlar Mücadelesi:

Ünlüler 8 - 2 Gönüllüler

Erkekler Mücadelesi:

Ünlüler 1 - 8 Gönüllüler

En İyiler Mücadelesi:

Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler

Genel Skor: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.





SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Kadrosu:

Furkan Kızılay

Çağan Atakan Arslan

Mert Öcal

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Birsen Bekgöz

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Gönüllüler Kadrosu:

Nisa Bölükbaşı

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Berna Keklikler

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Hikmet Tuğsuz

Yasin Obuz

Seda Ocak

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Evrim Keklik

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