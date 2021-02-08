Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya rekabet ediyor. Cumartesi akşamı Ünlüler dokunulmazlık oyununu kaybetmiş ve bir aday çıkarmıştı. 7 Şubat Pazar akşamı yayınlanan bölümde neler oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'de bir sayı ile oyunlar alınıyor. Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya rekabet ediyor. Birinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler, ikinci dokunulmazlık oyununu ise Gönüllüler kaybetti. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bayrak yarışında Ünlüler takımı Sergen ve Öykü, Gönüllüler takımı ise Aleyna Çalışkan ve Steven ile oyuna çıktı. Finalde Ünlülerden Sergen ve Öykü son sayıyı alarak haftanın 2. dokunulmazlık oyununu 10-9 kazandı. Seçme Dokunulmazlık Oyununu Ünlüler Takımı Kazandı.

Dokunulmazlık oyununda Ünlüler: 10 Gönüllüler: 9 skor yaptı. Son oyuna yarışmaya kısa bir süre önce katılan Aleyna Çalışkan'ın final oyununa çıkarılmasına Acun Ilıcalı "Büyük bir stratejik" hata dedi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? ELEME ADAYLARI İSİMLERİ

Acun Ilıcalı: "Ünlüler gitme adayı olarak Doğan'ı seçti. Bu akşam Gönüllüler bir aday çıkaracak." dedi ve SMS oylamasını başlattı. Survivor SMS sıralaması Salı akşamı açıklanıyor. Seyirciler Pazar akşamları istedikleri yarışmacıya destek vermek için SMS atabiliyor.

Geçen hafta Gönüllüler takımından Duygu'nun elenmesi ile ilgili Acun Ilıcalı "Neden Duygu'nun elenmesi için strateji yaptınız?" sorusunu yöneltti.

Duygu ile sıkça tartışma yaşayan Poyraz "Duygu adaya geldiğinden beri adada huzursuzluk çıkarıyordu ayrıca su oyunlarında bize büyük bir dezavantaj yaratıyordu." şeklinde yanıt verdi.

Acun Ilıcalı gelecek bölümlerde elenen isimlerle ilgili bölümlerin yapılacağını açıkladı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI:

Ünlüler takımı: DOĞAN

Gönüllüler takımı: Birazdan açıklanacak.