Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bugün 6 Şubat Survivor All Star bugün kim kazandı, kim dokunulmazlık aldı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmanın 17. bölümünde hem dokunulmazlık oyunu oynanacak hem de kaybeden takımda bir yarışmacı eleme potasına sokularak sürgün adasına gönderilecek. 6 Şubat bugün Survivor All Star bugün kim kazandı, kim dokunulmazlık aldı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star yarışmasının 6 Şubat tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar takımlarının oyundan galibiyetle ayrılması için performanslarını ortaya koyacak. Parkur sonunda kazanan belli olacak...

SÜRGÜN ADASINA GİDEN YARIŞMACILAR KİMLER?

Survivor'da sürgüna dasına giden haftanın ilk yarışmacısı Furkan oldu. Sürgün adasına giden 2. yarışmacı bu akşam dokunulmazlık oyunu sonrası yapılacak ada konseyinde belli olacak.

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