Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Şubat Cumartesi Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, kazanan takım ne ödülü alacak?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 5 Şubat yemek ödülü ne oldu? Sürgün adasına kim gitti? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı?

5 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda Kadınlar dokunulmazlıkta Gönüllüler 4-2 önde.

Şuanda skor 4-3 oldu. Ünlüler önde.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : -

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : -

Henüz kazanan takım belli olmadı. Yarışma halen devam ediyor.

SURVİVOR 5 ŞUBAT 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan pizza ödülünün sahibi olacak. Ayrıca bugünün dokunulmaz takımı olacaktır.

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