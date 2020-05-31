Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?

30 Mayıs akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. İzleyicileri ekrana bağlandığı bölümde heyecanlı anlar yaşandı. Peki, 30 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?
31.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:45

Her geçen gün finale bir adım yaklaşıyor. Dün akşam yeni bölümü ile izleyiciyi ekrana bağlayan Survivor son bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Programı izleyemeyenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve 30 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu gibi soruların yanıtlarını merak etti.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUN KİM KAZANDI?

Büyük heyecana sahne olan Survivor dokunulmazlık oyunun gönüllüler takımı kazandı. Nisa'nın ve Evrim'in yıldızlaştığı oyunda gönüllüler takımı dokunulmazlığın yanı sıra 10 bin liralık mobilya çeki de kazandı.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Aycan Yanaç

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ada konseyinde gerçekleştirilen oylama neticesinde ünlüler takımında 3 oy alan Aycan, Yunus Emre ve Elif ile birlikte eleme adayı oldu.

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