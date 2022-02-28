Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Şubat Pazartesi Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, kazanan takım ne ödülü alacak?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 28 Şubat yemek ödülü ne oldu? Sürgün adasına kim gitti? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı?

28 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar dokunulmazlıkta Ünlüler kazandı.

Şuanda erkeklerde skor 6-5 Ünlüler önde.

Ünlüler erkeklerde 7-5 önde. Ünlüler erkeklerde 8-5 kazandı.

Dokunulmazlığı Ünlüler takımı kazandı. Birazdan Ada konseyinde Gönüllüler bir isim söyleyecek.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR 28 ŞUBAT 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Dokunulmazlığı kazanan takım - kazanacak.

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