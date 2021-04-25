Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Nisan Survivor eleme adayları kimler?

Dokunulmazlık oyunu heyecanı ekrana geldi. Ünlüler ve gönüllüler, ikinci dokunulmazlık yarışında kıyasıya mücadele etti. Peki, 'Survivor ikinci dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim? Adaya veda eden son isim gönüllüler takımından olmuştu. Peki, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Nisan Survivor eleme adayları kimler?

Dokunulmazlık oyunu heyecanı ekrana geldi. Ünlüler ve gönüllüler, ikinci dokunulmazlık yarışında kıyasıya mücadele etti. Peki, 'Survivor ikinci dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim? Adaya veda eden son isim gönüllüler takımından olmuştu. Peki, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Nisan Survivor eleme adayları kimler? İşte detaylar haberimizde…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Nefes kesen ikinci dokunulmazlık yarışı ekrana geldi. İlk oyun cumartesi akşamı gerçekleşti ve kazanan ünlüler takımı oldu. Oyun, gönüllülerin üstünlüğü ile sürüyordu. İkinci oyunun kazananı ise Aleyna Çalışkan'ın sayısı ile gönüllüler oldu.

SURVİVOR 25 NİSAN ELEME ADAYLARI

Yeni haftada adaya veda edecek ismin belirlendiği dokunulmazlık oyunlarının ilki gerçekleşti ve oyunu kaybeden gönüllüler bir aday çıkardı. Ada konseyinde gönüllülerin çıkardığı isim Aleyna Çalışkan oldu.