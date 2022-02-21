Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Şubat Pazartesi Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, kazanan takım ne ödülü alacak?

Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 21 Şubat yemek ödülü ne oldu? Sürgün adasına kim gitti? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı?

21 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda Kadınlar dokunulmazlıkta Ünlüler 1-0 önde.

Kadınlarda Ünlüler 1-0 önde.

Şimdi skor 2-1 oldu. Dokunulmazlık oyununda kadınlarda Ünlüler 2-1 önde. Kadınlar mücadelesinin ardından Erkekler dokunulmazlığına geçilecek.

Skor 2-2 oldu. Eşitlik var.

Dokunulmazlıkta kadınlarda skor 4-3 oldu. Gönüllüler önde.

Şimdi skor 4-4 oldu. Kadınlarda 4-4 eşitlik var.

Şimdi skor 6-5 oldu. Ünlüler önde.

Kadınlarda skor 8-5 oldu. Şimdi erkekler mücadelesine geçilecek. Ek olarak Ünlüler takımı tadım yapma hakkı da kazanmış oldu.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : -

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : -

SURVİVOR 21 ŞUBAT 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Dokunulmazlığı kazanan takım tavuk pirzola kazanacak. Kazanan takım hem dokunulmazlığın hem de yemek ödülünün sahibi olacak.

Haberler.com - Gündem