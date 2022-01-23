Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star bugün kim kazandı, kim dokunulmazlık aldı?

TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 23 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? Kadınlarda dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Erkeklerde dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İzleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar... Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? merak konusu oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu Survivor takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022'de yeni hafta heyecanı bu akşam yedek yarışmacıların katılımıyla başladı. Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Ocak Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı!

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'in artık fenomen haline gelen hayatta kalma yarışması Survivor 2022 All Star bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. 2022 Survivor All Star yarışmasında bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler takımı olmuştu.

DOKUNULMAZLAR KİMLER OLDU?

Ünlüler takımının en çok puanına sahip erkek ve kadın yarışmacıları ;

- Merve Aydın (Dokunulmaz)

- Batuhan Karacakaya (Dokunulmaz)

Gönüllüler takımının ;

- Seda Ocak

- Berkan Karabulut

Dokunulmazlık sembolü ise 3/3 yapan Ogeday'a verildi.

SURVIVOR YENİ YARIŞMACILARI (YEDEKLER) KİMLER?

1. Nisa Bölükbaşı

2. Yunus Emre Özden

3. Ayşıl Özaslan

4. Parviz Abdullayev

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