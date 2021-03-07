Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 7 Mart Anlat Bakalım'ı kim kazandı?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları ilk dokunulmazlık mücadelesini cumartesi akşamı gerçekleştirdi. Yarışmacılar ikinci dokunulmazlığa ise anlat bakalım oyununun hemen ardından çıktı. Peki, Anlat Bakalım'ı hangi takım kazandı? İkinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mavi ve kırmızı takımlar, ikinci kez dokunulmazlık için karşı karşıya kaldı. Acun Ilıcalı sunumuyla ekrana gelen dokunulmazlık öncesi her iki taraf da anlat bakalım oyununda heyecan yaratan ödül için kıyasıya yarıştı. TV8'in en çok izlenen yarışması Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 7 Mart Anlat Bakalım'ı kim kazandı? İşte detaylar haberimizde…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Zorlu Survivor parkurlarına rağmen ilk dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler olmuştu. Geçen hafta yedeklerden oyuna dahil olan Çağman'ın adaya veda etmesiyle eksilen taraf ünlülerdi. 7 Mart Pazar günü gerçekleşe ikinci dokunulmazlıkta iki takım yarışmacıları gözleri kapalı halde birbirlerinin arkasındaki bez parçasını yakalamaya çalışacak. Bezi ilk yakalayan ise takımına sayı getirecek.

İkinci dokunulmazlık oyununun kazananı ise henüz belli olmuş değil.

ELEME ADAYLARI

Yeni haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi kıran kırana gerçekleşti. Kaybeden taraf uzun zaman sonra gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler ise eleme konseyinde Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ı aday çıkardı.

SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Cumartesi günü zorlu geçen konsey sonrasında ünlüler ve gönüllüler, anlat bakalım oyununda ödül için mücadele verdi. Maraş dondurmasıyla birlikte irmik helvası yiyecek yarışmacılardan anlat bakalımı kazananlar 7 - 6'lık skorla ünlüler oldu. Uzun zamandır galibiyetin tadını alamayan ünlüler son oyunlarda bütyük sıçrama yaşadı. Ünlüler aynı zamanda tahin, pekmez veya helva gibi ürünlerden birini de tercih edebiliyordu.