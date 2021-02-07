Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 6 Şubat 2021 Survivor eleme adayı kim oldu?

6 Şubat Cumartesi günü yayınlanan bölümünde Survivor dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayı belli oldu. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 6 Şubat 2021 Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan reyting rekorları kıran Survivor yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Cumartesi gecesi Ünlüler - Gönüllüler arasında olan dokunulmazlık yarışının kazananı belli oldu. Geçen haftayı kötü geçiren Gönüllüler hem dokunulmazlığı kazanıyor hem de ödülü kazanıyor. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 6 Şubat 2021 Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

6 Şubat Cumartesi günü oynanan Survivor dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler arasında büyük bir mücadele vardı. Nefesinin son damlasına kadar oyunun içinde kalan her iki takım dokunulmazlık oyunu içini savaştı. Oynanan Survivor dokunulmazlık yarışmasında ilk dokunulmazlığı Gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler ise kaybederek ada konseyinde eleme gecesinde isim yazdılar.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Güç ve dengenin olmasının büyük bir önem sağladığı dokunulmazlık oyununda mücadele verildi. Ünlüler ve gönüllülerin zor anlar yaşadığı dokunulmazlık yarışmasının kazananı Gönüllüler oldu ve Ünlüler takımı ada konseyinde bir isim çıkarmak zorunda kaldı. Yapılan ilk elemelerin sonucunda Doğan ilk eleme adayı oldu.