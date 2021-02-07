Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 ikinci eleme adayı kim oldu?
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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 ikinci eleme adayı kim oldu?

07.02.2021 23:35 | Son Güncelleme: 07.02.2021 23:38
Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 ikinci eleme adayı kim oldu?

'Survivor'da kim elendi?' sorusu yoğun olarak aratılıyor ancak henüz eleme yapılmış değil. Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Zorlu parkurda ünlüler ve gönüllüler kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8'de dikkatle izlenen Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Sevilen yarışmada ünlüler ve gönüllüler ikinci eleme adayını çıkarmak için parkurdaydı. İlk dokunulmazlık oyununu ve ödül oyununu ünlüler kaybetmişti ve kazanan gönüllüler takımı olmuştu. 'Survivor'da kim elendi?' sorusu yoğun olarak aratılıyor ancak henüz eleme yapılmış değil. Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Zorlu parkurda ünlüler ve gönüllüler kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar haberimizde…

ELEME ADAYLARI KİM?

6 Şubat Cumartesi ekrana gelen bölümde Survivor 2021 yarışmasında birinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kazanan taraf gönüllüler oldu ve ünlüler eleme için ilk adayı çıkardı. Öte yandan ödül oyununu da gönüllüler aldı. İlk dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayı Doğan oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bir yarışmacının Survivor adasına veda edeceği kritik dokunulmazlık oyunlarının ikincisi gerçekleşiyor. Birinci oyunda kaybeden ünlüler ikinci dokunulmazlık yarışını kaybetmemek için ellerinden geleni yaptı. 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununun kazanan takım ise ünlüler oldu. Ünüler takımı, Steven karşısında Sergen'i çıkardı ve açık ara ünlüler takımı oyunun kazananı oldu.

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