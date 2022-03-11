Survivor dokunulmazlığı kim kazandı ve Survivor All Star'da bu akşam hangi takım dokunulmaz oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Herkesin keyifle izlediği Survivor yarışması haftanın yedi günü TV8'de yayınlanıyor. Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı daha belli değil. Bu akşam saat 20:00'da TV8'de yayınlanacak olan Survivor yarışmacı kadrosu ile nefesleri kesiyor. Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım belli olunca haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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