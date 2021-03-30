Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 30 Mart Salı ödül oyunun kim kazandı?
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 30 Mart Salı ödül oyunun kim kazandı?

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 30 Mart Salı ödül oyunun kim kazandı?

Bugün yayınlanan Survivor 30 Mart ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor dokunulmazlık kimin?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. BAyrıca bu oyun hem ödül hem de dokunulmazlık oyunudur. Peki, Survivor 30 Mart ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

30 MART DOKUNULMAZLIĞI VE ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

30 Mart dokunulmazlık ve ödül oyununun avantajını gönüllüler aldı.

30 MART ÖDÜL OYUNU NEDİR?

30 Mart Salı günü oynanan Survivor dokunulmazlık ve ödül oyunu ödülü, Masterchef yarışmacılarının hazırladığımenü ile yemek yeme şansı bulacaklar.

Dilek Ulusan
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