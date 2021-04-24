Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 24 Nisan dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bugün Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler bu akşamki Dokunulmazlık Oyunu sonucun merak ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 24 Nisan Cumartesi Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

Heyecanın dorukta olduğu Survivor'da Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar tüm gücünü ortaya koyarken 24 Nisan Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı ve Survivor dokunulmazlık kim kazandı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı?

MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

24 Nisan Cumartesi market ödülünü ünlüler takımı kazandı. Peki, dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

24 Nisan Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı. 10-8 skorla kazanan ünlüler oldu.