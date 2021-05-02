Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Mayıs dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Mayıs dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Mayıs dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bugün Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler bu akşamki Dokunulmazlık Oyunu sonucun merak ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 2 Mayıs Pazar Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

Heyecanın dorukta olduğu Survivor'da Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar tüm gücünü ortaya koyarken 24 Nisan Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı ve Survivor dokunulmazlık kim kazandı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

2 Mayıs Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununu henüz sona ermedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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