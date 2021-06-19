Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Haziran Survivor dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kim, hangi ismi söyledi?
Survivor'da bugün dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Kazanan isim dokunulmazlığı alacak ve eleme adayı bir isim belirleyecek. Peki, 19 Haziran Survivor dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kim, hangi ismi söyledi? Dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Haziran Cumartesi dokunulmazlık sahibi kim oldu?
Survivor dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugün 19 Haziran Survivor dokunulmazlık devam ediyor. Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı merak ediyor. Final oyununu kazanan isim bir eleme adayı belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık finalini kazanan yarışmacı kim oldu?
19 HAZİRAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık finali devam ediyor. Aleyna ve İsmail dokunulmazlıkta finale kaldı.
Şuanda Aleyna 1-0 önde.
Poyraz ve Ayşe yarı finalde elendi.
Dokunulmazlık finalinde skor 1-1 oldu.
Dokunulmazlığı kazanan isim, sembolün sahibi 5-1 lik skorla Aleyna oldu.
DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM KİMİ SÖYLEDİ?
Henüz dokunulmazlığı kazanan isim belli olmadı. Fakat finalde Aleyna ve İsmail yarışıyor. Bu iki isimden birisi dokunulmazlığı kazanacak.