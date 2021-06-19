Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Haziran Survivor dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kim, hangi ismi söyledi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Haziran Survivor dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kim, hangi ismi söyledi?

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Haziran Survivor dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kim, hangi ismi söyledi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Survivor'da bugün dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Kazanan isim dokunulmazlığı alacak ve eleme adayı bir isim belirleyecek. Peki, 19 Haziran Survivor dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kim, hangi ismi söyledi? Dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Haziran Cumartesi dokunulmazlık sahibi kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugün 19 Haziran Survivor dokunulmazlık devam ediyor. Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı merak ediyor. Final oyununu kazanan isim bir eleme adayı belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık finalini kazanan yarışmacı kim oldu?

19 HAZİRAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık finali devam ediyor. Aleyna ve İsmail dokunulmazlıkta finale kaldı.

Şuanda Aleyna 1-0 önde.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Haziran Survivor dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kim, hangi ismi söyledi?

Poyraz ve Ayşe yarı finalde elendi.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Haziran Survivor dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kim, hangi ismi söyledi?

Dokunulmazlık finalinde skor 1-1 oldu.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Haziran Survivor dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kim, hangi ismi söyledi?

Dokunulmazlığı kazanan isim, sembolün sahibi 5-1 lik skorla Aleyna oldu.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM KİMİ SÖYLEDİ?

Henüz dokunulmazlığı kazanan isim belli olmadı. Fakat finalde Aleyna ve İsmail yarışıyor. Bu iki isimden birisi dokunulmazlığı kazanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Aleyna Tilki Merve Dizdar Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Gareth Bale Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Haziran Survivor dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kim, hangi ismi söyledi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 23:54:24. #1.16#

title