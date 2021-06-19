Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Haziran Survivor dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kim, hangi ismi söyledi?

Survivor'da bugün dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Kazanan isim dokunulmazlığı alacak ve eleme adayı bir isim belirleyecek. Peki, 19 Haziran Survivor dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kim, hangi ismi söyledi? Dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Haziran Cumartesi dokunulmazlık sahibi kim oldu?