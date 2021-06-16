Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı bu akşam belli oluyor. 16 Haziran 2021 akşamı Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonrası eleme konseyi yapılacak. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?