Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı bu akşam belli oluyor. 16 Haziran 2021 akşamı Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonrası eleme konseyi yapılacak. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı bu akşam belli oluyor. 16 Haziran 2021 akşamı Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonrası eleme konseyi yapılacak. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar haberimizde…
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynandı. İsmail Berkay, Ayşe Aleyna yarı finalde karşılaştı. Poyraz ve Dora ilk tur elenerek dokunulmazlığa veda etti. Dokunulmazlık oyununda Berkay ve Ayşe final mücadelesi oynadı. Ayşe finalde Berkay'ı 5-1 yenerek kolyenin sahibi oldu. Ayşe bu sezon dokunulmazlığı kazanan ilk kadın yarışmacı oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU?
Survivor'da son eleme adayı henüz belli olmadı.