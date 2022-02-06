Survivor dokunulmazlığı kim elendi, kimin adı yazıldı? 6 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, kimin adı çıktı? Sürgün adasına hangi isim gitti?
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Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programlarından olan Survivor All Star 2022'de bir isim eleme adayı oluyor. 6 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, kimin adı çıktı? sorusuna bu kapsamda yanıt aranıyor. Survivor 2022 eleme adaylarlar ve 6 Şubat Pazar elenen ismin kim olduğu araştırılıyor. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı yarışmacıları arasından bu akşam sürgün adasına gönderilen ismin kim olacağı merak ediliyor. Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim aldı?
Survivor dokunulmazlığı kim elendi, eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Survivor All Star 2022'de geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybederek adını eleme adaylarının arasında yazılan hiçbir isim elenmemişti. Aycan'ın kendi isteiğiyle adaya veda etmesi nedeniyle kimsenin elenmediği Survivor'da yeni haftanın ilk dokunulmazlığı 5 Şubat Cumartesi akşamı oynandı. Survivor takipçileri Survivor 6 Şubat eleme adayını ve sürgün adaya giden ismi araştırıyor.
Ünlüler takımının en çok puanına sahip olan ve dokunulmaz olan isimler kadınlarda Sema Aydemir, erkeklerde ise Parviz Abdullayev oldu. Ayrıca adaylıkları devam eden Mert, Birsen ve Barış da bu hafta yazılamayacaklar.
Survivor 6 Şubat eleme adayı olarak sürgün adasına gidecek isim ada konseyinin ardından gerçekleşecek oylama sonucunda netleşecek.
Survivor 2022'de 5 Şubat akşamı haftanın ilk eleme adayı Furkan olmuştu.
Kapalı oylamada Furkan ve Bora aynı oyu almasıyla açık oylamaya geçildi. Açık oylamada Bora 4 oy alırken Furkan 6 oy alarak bu haftanın ilk eleme adayı ve sürgün adasına giden isim oldu.
Cumartesi akşamı eleme adayı olarak sürgün adasına giden Furkan'ın yanına gidecek ikinci isim henüz belli olmadı.