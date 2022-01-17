Survivor 2022 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 17 Ocak Pazartesi Survivor haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. İlk 2 dokunulmazlığı Gönüllüler kazanmıştı. Sürgün adasına Birsen ve Sercan gitmişti. Peki, bugünkü dokunulmazlığı kim alacak? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 17 Ocak 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti, kim aldı? İşte bilgiler...

Survivor 2022 dokunulmazlık oyunu kaç kaç, bitti mi? 17 Ocak dokunulmazlık oyunu kaç kaç devam ediyor? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 17 Ocak 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti, kim aldı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi? Detaylar sizlerle...

SURVİVOR NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Survivor Cuma günleri hariç haftanın tüm günleri TV8 'de saat 20:00 'da ekranlara geliyor.

SURVİVOR 17 OCAK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, KAÇ KAÇ?

Haftanın 3. dokunulmazlığı devam ediyor. Şuanda skor 6-4 Ünlüler önde. 10 olan kazanacak.

DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?

ÜNLÜLER : 7

GÖNÜLLÜLER : 5

Dokunulmazlık Kadınlar mücadelesinde Ünlüler 7-5 önde.

10 olan kazanacak. Kaybeden takımdan bir kişi Sürgün Kampı'na gidecek. Yarışma tüm hızıyla devam ediyor. Sonuçlandığında yazacağız.

DOKUNULMAZLIK ERKEKLER OYUNU KAÇ KAÇ?

Dokunulmazlık Kadınlar oyunundan sonra Erkekler oyununa geçildi. Şuanda skor 2-2 eşitlik var.

DOKUNULMAZ ERKEKLERDE SKOR KAÇ KAÇ?

ÜNLÜLER : 5

GÖNÜLLÜLER : 5

Şuanda skor 5-5 oldu

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