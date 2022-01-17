Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 17 Ocak 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti, kim aldı? - Haberler
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Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 17 Ocak 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti, kim aldı?

Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 17 Ocak 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti, kim aldı?
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Survivor 2022 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 17 Ocak Pazartesi Survivor haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. İlk 2 dokunulmazlığı Gönüllüler kazanmıştı. Sürgün adasına Birsen ve Sercan gitmişti. Peki, bugünkü dokunulmazlığı kim alacak? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 17 Ocak 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti, kim aldı? İşte bilgiler...

Survivor 2022 dokunulmazlık oyunu kaç kaç, bitti mi? 17 Ocak dokunulmazlık oyunu kaç kaç devam ediyor? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 17 Ocak 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti, kim aldı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi? Detaylar sizlerle...

Survivor Cuma günleri hariç haftanın tüm günleri TV8 'de saat 20:00 'da ekranlara geliyor.

Haftanın 3. dokunulmazlığı devam ediyor. Şuanda skor 6-4 Ünlüler önde. 10 olan kazanacak.

Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 17 Ocak 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti, kim aldı?

ÜNLÜLER : 7

GÖNÜLLÜLER : 5

Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 17 Ocak 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti, kim aldı?

Dokunulmazlık Kadınlar mücadelesinde Ünlüler 7-5 önde.

10 olan kazanacak. Kaybeden takımdan bir kişi Sürgün Kampı'na gidecek. Yarışma tüm hızıyla devam ediyor. Sonuçlandığında yazacağız.

Dokunulmazlık Kadınlar oyunundan sonra Erkekler oyununa geçildi. Şuanda skor 2-2 eşitlik var.

Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 17 Ocak 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti, kim aldı?

ÜNLÜLER : 5

GÖNÜLLÜLER : 5

Şuanda skor 5-5 oldu

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