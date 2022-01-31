Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? 31 Ocak Survivor Kadınlarda ve Erkeklerde dokunulmazlığı kim aldı, kaç kaç?
- Güncelleme:
Survivor heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. Kadınlarda Gönüllüler 6-1 önde. Peki, Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? 31 Ocak Survivor Kadınlarda ve Erkeklerde dokunulmazlığı kim aldı, kaç kaç? Survivor Sürgün adasına kim gönderildi? Survivor dokunulmazlığı kim aldı? Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? İşte detaylar...
Survivor 2022 dokunulmazlık oyunu kaç kaç, bitti mi? 31 Ocak dokunulmazlık oyunu kaç kaç devam ediyor? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 31 Ocak 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti, kim aldı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? 31 Ocak Survivor Kadınlarda ve Erkeklerde dokunulmazlığı kim aldı, kaç kaç? Detaylar sizlerle...
Survivor Perşembe ve Cuma günleri hariç haftanın tüm günleri TV8 'de saat 20:00 'da ekranlara geliyor.
Dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Şuan kadınlarda skor 6-1 Ünlüler önde.
Skor 7-1 oldu. Ünlüler önde. Kadınlarda Ünlüler takımı 8-1 kazandı. Şimdi Erkekler mücadelesine geçilecek.
Erkeklerde skor 2-0 oldu. Ünlüler önde.
Erkeklerde şuan Gönüllüler 3-2 önde.
Ünlüler Erkeklerde 4-3 önde. Erkeklerde Ünlüler dokunulmazlığı 8-3 kazandı.
KADINLARDA DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER
ERKEKLERDE DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER
DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER
Buna göre Ünlüler dokunulmazlığı kazanan isim oluyor.
Ünlüler:
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
- Parviz Abdullayev
- Ayşıl Özaslan
Gönüllüler:
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Berna Keklikler
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Yağmur Banda
- Yunus Emre Özden
- Gizem Kerimoğlu