Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldju?

Survivor'da dün Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konseyi yapıldı. Konsey sonucu kimin eleme adayı olduğu merak edildi Peki, 18 Nisan 2021 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? Dün Survivor yarışmasında kim aday oldu?

Heyecanın ve gerilimin en üst seviyede olduğu Survivor'da Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konsey'i yapıldı. Eleme adayının belirlenmesi beklenirken izleyiciler de Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Nisan 2021 Survivor eleme adayı kim oldu gibi soruların yanıtları araştırıldı.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunmazlık Oyunu'nu 10-7 Gönüllüler takımı kazandı. Bu sonuçla Ünlüler takımı yarışmacılarından eleme adayı belirlenmesine geçildi.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dün Gönüllüler konseyinde en çok adı yazılan Dora. 1. eleme adayı olmuştu. 18 Nisan Pazar günü ise Ünlüler takımından 2. eleme adayı belirlenecek. En çok oyu alan İlayda 2. eleme adayı oldu.