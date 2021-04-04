Survivor Doğan kimdir? Survivor Doğan kaç yaşında, nereli? Survivor Doğan boyu!
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Survivor Doğan kimdir? Survivor Doğan kaç yaşında, nereli? Survivor Doğan boyu!

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Survivor Doğan kimdir? Survivor Doğan kaç yaşında, nereli? Survivor Doğan boyu!

Survivor yarışmasına sonradan dahil olan ve ünlüler takımında yarışan Survivor Doğan kimdir? Survivor Doğan kaç yaşında, nereli? Survivor Doğan boyu!

Sosyal medyaya yüklediği videolar ile sevilen Survivor Doğan kimdir? Survivor Doğan kaç yaşında, nereli? Survivor Doğan boyu!

SURVIVOR DOĞAN KİMDİR?

1995 doğumlu Doğan Keser Survivor yarışmasıyla dikkat çekmekte.Survivor yarışmasına yedek olarak katılan Doğan Keser 1995 yılında doğdu. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı. Doğan Keser, askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulundu. Sonrasında abisiyle istanbul Bakırköy'de perakende erkek giyim mağazası açtı. 25 yaşında olan Doğan Keser sosyal medya fenomeni olarak geniş bir kitleye sahiptir. Fenomen Doğan Keser ''Sensin'' videolarıyla ünlenmişti. Doğan Keser, evli ve 1 kız babası.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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