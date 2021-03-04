Survivor Doğan Keser kimdir? Doğan Keser kaç yaşında, nereli? Survivor Doğan Keser boyu kaç? Doğan Keser eşi kimdir? Survivor Doğan Keser instagram!

Survivor yarışmasına yeni katılan isim Doğan Keser vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Doğan Keser kimdir? Doğan Keser kaç yaşında, nereli? Survivor Doğan Keser boyu kaç? Doğan Keser eşi kimdir? Survivor Doğan Keser instagram adresi ne? Doğan Keser'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde.

Survivor Doğan'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Yarışmaya yeni katılan isimler arasında yer alan Doğan Keser kimdir? Doğan Keser kaç yaşında, nereli? Survivor Doğan Keser boyu kaç? Doğan Keser eşi kimdir? Survivor Doğan Keser instagram adresi ne?

SURVİVOR DOĞAN KESER KİMDİR, NERELİ?

Zeytinburnu spor alt yapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı. Doğan Keser, askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulundu. Sonrasında abisiyle İstanbul Bakırköy'de perakende erkek giyim mağazası açtı. 25 yaşında olan Doğan Keser sosyal medya fenomeni olarak geniş bir kitleye sahiptir. Fenomen Doğan Keser ''Sensin'' videolarıyla ünlenmişti.

DOĞAN KESER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Survivor yarışmasına yedek olarak katılan Doğan Keser 21 Mayıs 1995 yılında doğdu. Survivor Doğan Keser, İstanbul doğumludur.

SURVİVOR DOĞAN KESER BOYU KAÇ?

Survivor Doğan Keser, 1.61 boyunda, 61 kilodur.

DOĞAN KESER EŞİ KİMDİR?

Doğan Keser, evli ve bir çocuk babasıdır.

SURVİVOR DOĞAN KESER İNSTAGRAM ADRESİ NE?

Survivor yarışmacısı Doğan Keser instagram adresi dogankesers'dir.