Survivor'dan diskalifiye edilmesi beklenen isim belli oldu
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Survivor'dan diskalifiye edilmesi beklenen isim belli oldu

12.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:51
Survivor'dan diskalifiye edilmesi beklenen isim belli oldu

FLAŞ... Survivor 2021, yeni sezona şanssızlıklarla başladı. Gönüllüler takımında yer alan Reşat Hacıahmetoğlu oyun sırasında sakatlık yaşadı. Yarışmanın ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Hacıahmetoğlu'nun ayağında kırıklar olduğunu ve yarışmaya devam edememe ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Survivor gönüllüler takımında mücadele eden Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, ödül oyununda sevinç yaşarken sakatlandı. Survivor 2021'in son bölümündeki ada konseyinde ise Acun Ilıcalı, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu'nun sakatlığı hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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