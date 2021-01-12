Survivor'dan diskalifiye edilmesi beklenen isim belli oldu

FLAŞ... Survivor 2021, yeni sezona şanssızlıklarla başladı. Gönüllüler takımında yer alan Reşat Hacıahmetoğlu oyun sırasında sakatlık yaşadı. Yarışmanın ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Hacıahmetoğlu'nun ayağında kırıklar olduğunu ve yarışmaya devam edememe ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.