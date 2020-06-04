Survivor'da yeni takımlar belli oldu! Takım kaptanları kim oldu? Mavi takımda kimler var? Kırmızı takımda kimler var?
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Survivor'da yeni takımlar belli oldu! Takım kaptanları kim oldu? Mavi takımda kimler var? Kırmızı takımda kimler var?

Survivor 2020'de takımlar birleşti ve yeni takımlar oluşturuldu. Bireysel yarış sonucu kaptanlar belirlenirken kaptanların seçimi ile mavi ve kırmızı takımlar oluşturuldu. Peki, Survivor'da yeni takımlar nasıl oluştu? Takım kaptanları kim oldu? İşte mavi ve kırmızı takım kadroları!

Survivor'da yeni takımlar belli oldu! Takım kaptanları kim oldu? Mavi takımda kimler var? Kırmızı takımda kimler var?
04.06.2020 08:38 | Son Güncelleme: 04.06.2020 08:41

Dün akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkan Survivor'da takım birleşmesi aşamasına geçildi. Takımların birleşmesi öncesi bireysel yarış ile ilk 4 yarışmacı belirlendi sonrasında ise 1. ve 2. yarışmacı seçilerek kaptanlar belirlendi. Survivor'da yeni takımlar nasıl oluştu. Takım kaptanları kim oldu? Mavi takımda kimler var? Kırmızı takımda kimler var?

SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

3 Mayıs akşamı yen bölümü ile ekrana gelen Survivor'da tüm yarışmacılar bireysel performans gösterdi. Performans sıralaması sonucu ilk 4 en iyi yarışmacı tekrar final turuna çıktı. Yarış sonunda Sercan 1. Cemal Can 2. Oldu ve kendi takımlarını kurma hakkını kazandılar.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım kaptanı olarak seçilen Sercan ve Cemal Can, ilk oyuncu seçim hakkını kazanmak ,için avantaj oyununa çıktı. Avantaj oyununu Sercan kazandı.

Survivor'da yeni takımlar belli oldu! Takım kaptanları kim oldu? Mavi takımda kimler var? Kırmızı takımda kimler var?
Survivor 2020 Avantaj Oyunu

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Kaptan: Cemal Can

Nisa

Yasin

Evrim

Ardahan

Survivor'da yeni takımlar belli oldu! Takım kaptanları kim oldu? Mavi takımda kimler var? Kırmızı takımda kimler var?
Mavi Takım

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kaptan: Sercan

Berkan

Barış

Elif

Yunus Emre

Survivor'da yeni takımlar belli oldu! Takım kaptanları kim oldu? Mavi takımda kimler var? Kırmızı takımda kimler var?
Kırmızı Takım
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