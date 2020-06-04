Survivor'da yeni takımlar belli oldu! Takım kaptanları kim oldu? Mavi takımda kimler var? Kırmızı takımda kimler var?
Survivor 2020'de takımlar birleşti ve yeni takımlar oluşturuldu. Bireysel yarış sonucu kaptanlar belirlenirken kaptanların seçimi ile mavi ve kırmızı takımlar oluşturuldu. Peki, Survivor'da yeni takımlar nasıl oluştu? Takım kaptanları kim oldu? İşte mavi ve kırmızı takım kadroları!
Dün akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkan Survivor'da takım birleşmesi aşamasına geçildi. Takımların birleşmesi öncesi bireysel yarış ile ilk 4 yarışmacı belirlendi sonrasında ise 1. ve 2. yarışmacı seçilerek kaptanlar belirlendi. Survivor'da yeni takımlar nasıl oluştu. Takım kaptanları kim oldu? Mavi takımda kimler var? Kırmızı takımda kimler var?
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
3 Mayıs akşamı yen bölümü ile ekrana gelen Survivor'da tüm yarışmacılar bireysel performans gösterdi. Performans sıralaması sonucu ilk 4 en iyi yarışmacı tekrar final turuna çıktı. Yarış sonunda Sercan 1. Cemal Can 2. Oldu ve kendi takımlarını kurma hakkını kazandılar.
AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Takım kaptanı olarak seçilen Sercan ve Cemal Can, ilk oyuncu seçim hakkını kazanmak ,için avantaj oyununa çıktı. Avantaj oyununu Sercan kazandı.
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Kaptan: Cemal Can
Nisa
Yasin
Evrim
Ardahan
KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Kaptan: Sercan
Berkan
Barış
Elif
Yunus Emre