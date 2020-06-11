Survivor'da takım kaptanları kimler oldu? Survivor 2020 yeni takımlar belli oldu! Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kim oldu? 10 Haziran Salı akşamı Survivor'da yeni takımların kadroları ve kaptanları belli oldu. Peki, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kim oldu? Survivor'da takım kaptanları kimler oldu? İşte detaylar…

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2020 dün akşam kaptanlık oyununun oynadığı yeni bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen mücadelenin yaşandığı oyunda mavi ve kırmızı takımın kaptanları seçildi. Survivor'da takım kaptanları kimler oldu? Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kim oldu?

SURVİVOR'DA TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Survior'da yarışmacılar artık her hafta takım kaptanlığı için parkurlarda bireysel olarak mücadele vermeye başladı. Yunus Emre'nin de adaya veda etmesinin ardından Sercan, Elif, Barış, Nisa, Cemal Can, Ardahan, Berkan, Evrim ve Nisa takım kaptanı olabilmek adına mücadelelerini parkura yansıttı. Survivor'da bu hafta son 2'ye kalarak takım kaptanlığını kazanan isimler Ardahan ve Cemal Can oldu.

KIRMIZI TAKIMIN YARIŞMACILARI KİM OLDU?

Kırmızı takım kaptanı olan Cemal Can, Ardahan'dan sonra ilk seçim hakkını kullandı ve Berkan'ı takımına kattı. Cemal Can daha sonra ise Nisa ve Barış'ı seçti. Böylece kırmızı takım yarışmacıları, Cemal Can, Berkan, Nisa ve Barış'dan oluştu.

MAVİ TAKIMIN YARIŞMACILARI KİM OLDU?

Mavi takım yarışmacıları, kaptan Ardahan, Sercan Yıldırım, Elif Gören, Yasin Obuz ve Evrim Keklik'ten oluştu.