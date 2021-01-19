Survivor'da Sergen rüzgarı! Acun Ilıcalı şoke oldu...
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Survivor'da Sergen rüzgarı! Acun Ilıcalı şoke oldu...

19.01.2021 08:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 08:55
Survivor'da Sergen rüzgarı! Acun Ilıcalı şoke oldu...

'Survivor 2021'de ödül oyunu heyecanı yaşanırken, gönüllüler ve ünlüler takımına yedekten gelen yarışmacılar dahil oldu.

'Survivor 2021'de ödül oyunu heyecanı yaşanırken, gönüllüler ve ünlüler takımına yedekten gelen  yarışmacılar dahil oldu.

Yeni bölümde Acun Ilıcalı, ödül oyunu öncesi Sergen, Baran, Bahar ve Duygu'yu duyurdu. Sergen ve Bahar Ünlüler takımına Duygu ve Baran ise Gönüllüler takımında yer aldı.

YARIŞMAYA DAMGA VURDU Ödül oyununda kıyasıya rekabet yaşayan Ünlüler ve Gönüllüler'de bir isim öne çıktı. O isim adaya yeni gelen Sergen oldu. Performansıyla gözleri dolduran Sergen, Acun Ilıcalı'dan övgü aldı.

İlk gününde performansıyla dikkat çeken Sergen, Survivor 2021'nin en hızlı yarışmacılarından biri olan Steven ile yarıştı. Steven'ın önde geldiği yarışmada atış oyunlarında Sergen öne geçti ve kazandı.

Survivor tarihine geçtiğini duyuran Ilıcalı, "İnanın gördüğüm bir olay değil" diyerek yaşadığı şoku aktardı. Öte yandan Sergen, performans oyununda da birinci oldu.

Kaynak: Hürriyet

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