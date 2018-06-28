Survivor'da Öldürülen Alper Baycan Cinayetinin Detaylar Ortaya Çıkmaya Başladı
Survivor yarışmasında kameraman olarak görev yapan Alper Baycın, kaldığı otelden çıktığı esnada kendisini bekleyen gaspçılara telefon ve çantasını vermek istemeyince öldürülmüş.
Dominik'te yapılan Survivor yarışmasında kameraman olarak görev yapan Alper Baycın'ın gaspçılar tarafından bıçaklanarak öldürülmesi büyük yankı uyandırdı.
OTELDEN ÇIKMASINI BEKLEDİLER
Gündeme bomba gibi düşen cinayet olayında detaylar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Alınan bilgiye göre; Alper Baycın'ı gözüne kestiren gaspçılar, uzun süre kaldığı otelden çıkmasını beklemiş.
İSTEDİKLERİNİ ALAMAYINCA BIÇAĞA SARILDILAR
Baycan'ın çekimler için otelden çıktığı anda önünü kesip telefonunu ve çantasını isteyen gaspçılar, istediklerini alamayınca bıçağa sarıldılar.
KALBİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTILAR
Baycan'ı kalbinden bıçaklayan gaspçılar, paniğe kapılıp olay yerinden hızla kaçmaya başladılar. Kanlar içinde yere yığılan Alper Baycan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Acun şimdi düşünmeli, eğer söylediği gibi kadere inanıyorsa, acaba bir yerde hata mı yaptım?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Maddi açıdan hiçbir problem yaşamayacak insanların yanında çalışıyor diye kendine ait olan eşyaları 2 3 çapulcuya tabiyki vermeyecek maksatları göz korkutmaktır diye düşünmüştür muhtemelen ayrıca konu acun ile alakalı olan bir durum değil kısacası bir insanı sevmiyorsun diye o insan ve işi hakkında yorum yapmanı gerektirmez. Lütfen biraz saygı çerçevesinde yorum yapınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Şimdi acun Dominik cumhuriyeti ni protesto için programı bitirsin bir daha da orada program yapmama kararı alsın görelim bakalım adamlığınıCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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caninizdan önemlimi verin gitsin lanetlereCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Çuvalla para kaldırıyon acun efendi niye koruma sağlamadın. Suçlusun kardeşim. timsah üzüntüsüne boğulma. Bu proğramın derhal yayından kaldırılması lazım. İlgililere sesleniyorum.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır