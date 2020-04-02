Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Ayak tenisi oyununu kim kazandı? Anlat Bakalım'ı kim kazandı? 1 Nisan Survivor performans tablosu! Survivor'da Anlat bakalım oyunu oynandı. Heyecan dolu ve eğlenceli anların yaşandığı Survivor ödü oyununu kim kazandı? Ayak tenisi oyununu kim kazandı? Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 1 Nisan Survivor detayları!

Survivor 34. bölümde eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşandı. Ayak Tenisi ve Anlat Bakalım oyunlarının oynandığı bölümde izleyiciler ekrana kilitlendi? Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 1 Nisan Survivor detayları! Ayak tenisi oyununu kim kazandı? Anlat Bakalım'ı kim kazandı? AYAK TENİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor, 1 Nisan 34. bölümde, Sercan Yıldırım ve Acun Ilıcalı'nın iddiasıyla başlayan ayak tenisi mücadelesinin rövanş karşılaşması yapıldı. Acun Ilıcalı-İrem Kanan ikilisine karşı Sercan Yıldırım-Ersin Korkut ikilisi mücadele ettiği oyun heyecanlı anlara sahne oldu. Ayak tenisi maçında kazanan taraf Acun Medya ekibi oldu. ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor 34. bölümde Anlat Bakalım oyunu oynandı. Survivor yarışmacıları Anlat Bakalım oyununda takım arkadaşına verilen kelimeyi, yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatmaya çalıştı. Kahkahanın bol olduğu oyunu kazanan Ünlüler Takımı, havuçlu kek ödülünü kazandı. SURVİVOR PERFORMANS TABLOSU HAFTALIK TABLO 1 Sercan Yıldırım 20 2 Aycan Yanaç 17 3 Berkan Karabulut 13 4 Barış Murat Yağcı 11 5 Parviz Abdullayev 11 6 Ezgi Hocaoğlu 7 7 2 Evrim Keklik 6 8 Gizem Birdan 5 9 Mert Öcal 5 10 Aşkım Burçe Tunay 4 GENEL TABLO 1 Barış Murat Yağcı 90 2 Parviz Abdullayev 87 3 Berkan Karabulut 68 4 Nisa Bölükbaşı 66 5 Sercan Yıldırım 64 6 Elif Yıldırım Gören 63 7 Evrim Keklik 58 8 Mert Öcal 55 9 Aycan Yanaç 53 10 Cemal Can Canseven 35